Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 7,5'luk faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık dev kredi paketinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bu kredi seçeneğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise "Esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladI..İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 17:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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