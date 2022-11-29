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Haberler Galeri Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...

Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 7,5'luk faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık dev kredi paketinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bu kredi seçeneğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise "Esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladI..İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 17:09
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Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ekim 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Esnaf kredi ve destek paketi başvuruları merak konusu olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla dev kredi paketinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...

ESNAF KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

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Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...

SIFIR FAİZLİ KREDİ LİMİTİ 100 BİN T'DEN 300 BİN TL'YE ÇIKARTILDI!

Bakan Nebati sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır.Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...

HALKBANK ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,

En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,

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Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...

İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler

Halkbankası avantajlarıyla bu kredilerden faydalanabilir.