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EYT SON DAKİKA TARİH BELLİ OLDU! AK Parti'den EYT'lileri sevindiren açıklama! EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği EYT'de geri sayım başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarafından EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili tarih açıkaması geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler EYT düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih çevrildi. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 16:04
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EYT SON DAKİKA TARİH BELLİ OLDU! AK Parti’den EYT’lileri sevindiren açıklama! EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi konu hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler için yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp açıklanacağını duyurmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT'lileri sevindiren tarih açıklamasında bulundu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

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EYT SON DAKİKA TARİH BELLİ OLDU! AK Parti’den EYT’lileri sevindiren açıklama! EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT'DE TARİH BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler için yaptığı açıklamada, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız." ifadelerini kullandı.

Buna göre, EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'e gelmesi ve ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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EYT SON DAKİKA TARİH BELLİ OLDU! AK Parti’den EYT’lileri sevindiren açıklama! EYT yasası ne zaman çıkacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp açıklayacağız." dedi.

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EYT SON DAKİKA TARİH BELLİ OLDU! AK Parti’den EYT’lileri sevindiren açıklama! EYT yasası ne zaman çıkacak?

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

Bir TV kanalına konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, EYT düzenlemesine ilişkin olarak, bütçe görüşmelerinin ardından takvime sığdırılmasının mümkün olduğu değerlendirmesini yaptı.

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EYT SON DAKİKA TARİH BELLİ OLDU! AK Parti’den EYT’lileri sevindiren açıklama! EYT yasası ne zaman çıkacak?

Şentop yaptığı açıklamada, "Mümkün müdür mümkündür. Bütçe görüşmeleri 16 Aralık'ta sona erecek. Ertesi günden itibaren takvime sığdırılması mümkündür. Önemli olan kanun teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na verilmesi. Ona göre bir takvimin belirlenmesi. Daha önceki yıllarda Meclis'in bütçe bittikten sonra çalıştığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.