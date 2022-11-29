EYT SON DAKİKA TARİH BELLİ OLDU! AK Parti'den EYT'lileri sevindiren açıklama! EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği EYT'de geri sayım başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarafından EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili tarih açıkaması geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler EYT düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih çevrildi. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...