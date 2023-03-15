TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesi! 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Silivri, Çatalca, Arnavutköy...

TOKİ İstanbul kuralarına saatler kaldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişi heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul TOKİ kura tarihlerini duyurdu.Buna göre; Tuzla, Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ kura tarihleri netleşmiş oldu. 20 bin 920 hak sahibinin belirleneceği İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi için binlerce vatadanşar araştırmalar yapıyor. Peki Tuzla TOKİ kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte, tarihler...