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Haberler Galeri TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Trabzon kura çekimi bugün tamamlanıyor. Trabzon'a inşa edilecek sosyal konutlar için 23 Aralık'ta başlayan kura çekimi bugün Merkez ve Of ilçeleri ile sona erecek. Bugünkü kura çekiminde Merkez ilçesine 1.146 konut, Of ilçesine 150 konut için hak sahipleri belirlenecek. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2022 08:57
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TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Trabzon kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon'a inşa edilecek konutlar için hak sahipleri belirleniyor. Dün başlayan kura çekimi bugün Merkez ve Of ilçeleri için yapılacak. Ev sahibi olabilmek için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Peki, TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TRABZON TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon'a inşa edilecek konutlar için kura çekimi 24 Aralık saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Trabzon kura çekimi hak sahipleri belirleme kura sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ TRABZON MERKEZ - OF KURA SONUÇLARI SORGULAMA

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TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TRABZON TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Aşağıdaki link üzerinden kura sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.