TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Trabzon kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon'a inşa edilecek konutlar için hak sahipleri belirleniyor. Dün başlayan kura çekimi bugün Merkez ve Of ilçeleri için yapılacak. Ev sahibi olabilmek için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Peki, TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...