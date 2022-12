TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Trabzon kura çekimi bugün tamamlanıyor. Trabzon'a inşa edilecek sosyal konutlar için 23 Aralık'ta başlayan kura çekimi bugün Merkez ve Of ilçeleri ile sona erecek. Bugünkü kura çekiminde Merkez ilçesine 1.146 konut, Of ilçesine 150 konut için hak sahipleri belirlenecek. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...