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Haberler Galeri 2022 ENFLASYON ORANI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? SENE SONU enflasyon oranı tahmini...

2022 ENFLASYON ORANI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? SENE SONU enflasyon oranı tahmini...

Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? sorusu gündeme getirildi. TÜİK Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, gözler Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranında Aralık ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 22:53
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2022 ENFLASYON ORANI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? SENE SONU enflasyon oranı tahmini...

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından sıra Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe geldi. Enflasyon rakamlarını takip edenler, "Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 ENFLASYON ORANI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? SENE SONU enflasyon oranı tahmini...

2022 ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkına göre emekli ve memur zamları da belirlenmiş olacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

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2022 ENFLASYON ORANI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? SENE SONU enflasyon oranı tahmini...

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 olmuştur.

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2022 ENFLASYON ORANI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? SENE SONU enflasyon oranı tahmini...

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşmiştir.

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2022 ENFLASYON ORANI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? SENE SONU enflasyon oranı tahmini...

KASIM AYI ENFLASYON NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Kasım'da enflasyon yüzde 84,39 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.