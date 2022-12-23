23 Aralık 2022, Cuma
2022 ENFLASYON ORANI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? SENE SONU enflasyon oranı tahmini...
Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? sorusu gündeme getirildi. TÜİK Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, gözler Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranında Aralık ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 22:53
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