TOKİ taksit artışı son dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! 2023 TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? Bakan Kurum duyurdu

Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, son olarak 250 bin sosyal konut projesi ile dar gelirlinin yanında olmaya devam ediyor. TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşlar tarafından merak edilen vade artış oranının bu yıl nasıl uygulanacağı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum milyonları ilgilendiren müjdeyi verdi. Peki, 2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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