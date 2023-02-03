03 Şubat 2023, Cuma
TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ! İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. İl il gerçekleşen kura çekiminin ardından sıra TOKİ İzmir'e geldi. TOKİ'nin şubat ayı takvimi açıklandı.Uzun zamandır tarih araştırmaları yapan İzmirli'lerin merak ettiği tarih belli oldu. TOKİ başvurusunda bulunanlar, "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilen tarih.
Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:11
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