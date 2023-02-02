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EN UCUZ ÜRÜNLER o markette satılıyor! Kampanya bugün yarın bitecek! Siyah çay 48'TL , 8'li tuvalet kağıdı 39 TL'ye düştü!

Marketlerin indirim kampanyaları vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Kaliteli ürünü uygun fiyatlara almak isteyenler, hangi ürün nerede ucuz araştırmaları yapıyor. Özellikle marketlerin indirimli temel ihtiyaç ürünleri kapış kapış satılıyor. En temel ihtiyaç ürünlerinden olan tuvalet kağıdı o markette büyük indirime girdi.1 kg çay 48 TL'ye 8'li tuvalet kağıdı ise 39 TL'ye düştü İşte, kampanya hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 13:52
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EN UCUZ ÜRÜNLER o markette satılıyor! Kampanya bugün yarın bitecek! Siyah çay 48’TL , 8’li tuvalet kağıdı 39 TL’ye düştü!

Bazı marketlerde uygulanan kampanyalar vatandaşların yüzünü güldürüyor. Özellikle indirimli satılan temel ihtiyaç ürünleri, aynı gün satılıyor. Kampanyaları kaçırmak istemeyenler arama motorlarında hangi ürün nerede ucuza satılıyor? sorgulaması yapıyor. O markette tuvalet kağıdı ve çay büyük inidirime girdi. İşte, fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EN UCUZ ÜRÜNLER o markette satılıyor! Kampanya bugün yarın bitecek! Siyah çay 48’TL , 8’li tuvalet kağıdı 39 TL’ye düştü!

TUVALET KAĞIDI EN UCUZU NEREDE SATILIYOR?

CarrefourSA, tuvalet kağıdı fiyatlarında büyük indirime gitti.

Tuvalet kağıdı indirimden yararlanabilmek için CarrefourSA kart sahibi olmanız ve en az 100 TL alışveriş yapmanız gerekiyor.Alışverişinizi gerçekleştirmeniz durumunda 39.90 TL'ye 8'li tuvalet kağıdı satın alabilirsiniz.

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EN UCUZ ÜRÜNLER o markette satılıyor! Kampanya bugün yarın bitecek! Siyah çay 48’TL , 8’li tuvalet kağıdı 39 TL’ye düştü!

EN UCUZ SİYAH ÇAY 48 TL'DEN SATILIYOR

Hakmar Express markette 1 kg Herdem Rize Çayı, 48 TL'ye kadar düştü. Hakmar Express markette çay fiyatını müşterilerini memnun etti.

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EN UCUZ ÜRÜNLER o markette satılıyor! Kampanya bugün yarın bitecek! Siyah çay 48’TL , 8’li tuvalet kağıdı 39 TL’ye düştü!

Siyah çay ın fiyatı o markette 49 TL'ye düştü.

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EN UCUZ ÜRÜNLER o markette satılıyor! Kampanya bugün yarın bitecek! Siyah çay 48’TL , 8’li tuvalet kağıdı 39 TL’ye düştü!

Öte yandan Bizim Toptan markette Ocak ayına özel başlatılan indirim kampanyası vatandaşların dikkatini çekmişti. Dip fiyattan satışa sunulan ayçiçek yağının fiyatı 1 TL'ye düştü.