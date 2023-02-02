İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?

İkinci el konut kampanyası için geri sayım başlarken vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hemen ardından sıfır evler için kampanya başlatılmıştı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanan desteklere bir yenisi daha olan 2. el konut kampanyası da eklenecek. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan, "İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak." dedi. Peki ikinci el konut kampanyası başvuruları ne zaman? Kredi verilecek mi?