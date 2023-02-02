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Haberler Galeri İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?

İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?

İkinci el konut kampanyası için geri sayım başlarken vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hemen ardından sıfır evler için kampanya başlatılmıştı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanan desteklere bir yenisi daha olan 2. el konut kampanyası da eklenecek. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan, "İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak." dedi. Peki ikinci el konut kampanyası başvuruları ne zaman? Kredi verilecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 16:09
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İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?

2. el konut kampanyası için yeşil ışık göründü. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan, "İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak. Planlama çalışmaları sürüyor." dedi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kampanyaya dair detayları araştırmaya başladı. Peki ikinci el konut kampanyası başvuruları ne zaman? Kredi verilecek mi? 2. el konut projesinde faiz oranları ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?

2. EL KONUT KAMPAYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen canlı yayında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan ikinci el konut kampanyası için çalışmalara başlandığını aktararak ihtiyaç halinde yeni projeleri hayata geçirmekten geri durmayacaklarını vurguladı.

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İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?

Başkan Erdoğan tarih için ise, "Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım." dedi. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?

Açıklamlarının devamında detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu:

"İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak. Planlama çalışmaları sürüyor.

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İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?

ÖNCELİKLİ GRUPTA KİMLER VAR?

Önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına veriyoruz. Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım. Bizim tabii bu konuda ciddi bir tecrübemiz var." dedi.