Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri TOKİ şubat ayı kampanyaları: Birçok ilde uygun taksitli ev sahibi olma fırsatı! Başvuru tarihleri ve konut fiyatları TOKİ şubat ayı kampanyaları: Birçok ilde uygun taksitli ev sahibi olma fırsatı! Başvuru tarihleri ve konut fiyatları Son dakika... Ucuz ev almak isteyen vatandaşlar için TOKİ'den müjdeli haber geldi. Belirli dönemlerde her bütçeye uygun kampanyalı projeleri açıklayan TOKİ, 2021 Şubat ayında geçerli satışa çıkacak bölge ve projeleri duyurdu. Uygun taksit tutarı ile dikkat çeken kampanyalar birçok ilde satışa çıkacak. İşte 2021 Şubat ayı TOKİ kampanyaları ve başvuru tarihleri... Giriş Tarihi: 02.02.2021 12:41
Uygun fiyatlı evler ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bu ay itibarıyla satışa çıkarılacak projeler duyuruldu. 460 TL'den başlayan taksitli evler için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, projelerin hangi illerde olduğunu merak ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TOKİ ucuz ev projeleri hangi illerde? İşte 2021 Şubat ayı TOKİ kampanyaları...
GALERİ DEVAM EDİYOR TOKİ KAMPANYALARI HANGİ İLLERDE?
TOKİ hem alt gelir grubu için hem de orta gelir grubu için Şubat ayı kampanyalarını açıkladı. Satışa çıkacak projeler ve başvuru tarihleri şu şekilde:
Ankara Mamak
Proje: Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, 2. etap 1312 konut
Başvuru tarihi: 08 Şubat - 30 Haziran 2021
Satış fiyatı: 307.922,42 TL'den başlıyor.
Taksit tutarı: 1283 TL'den başlıyor.
Ankara Mamak
Proje: Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, 2. etap alt gelir grubu
Şartlar: Ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı
Başvuru tarihi: 08 Şubat - 30 Haziran 2021
Satış fiyatı: 187.350,72 TL'den başlıyor.
Taksit tutarı: 780,63 TL'den başlıyor.
Denizli Merkezefendi
Proje: Denizli Merkezefendi Kayaköy
Başvuru tarihi: 8-12 Şubat 2021
Satış fiyatı: 207.224,43 TL
Taksit tutarı: 1.295,15 TL