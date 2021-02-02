Uygun fiyatlı evler ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bu ay itibarıyla satışa çıkarılacak projeler duyuruldu. 460 TL'den başlayan taksitli evler için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, projelerin hangi illerde olduğunu merak ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TOKİ ucuz ev projeleri hangi illerde? İşte 2021 Şubat ayı TOKİ kampanyaları...