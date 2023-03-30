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Haberler Galeri TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?

TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?

"TOKİ ödeme planı nasıl olacak, ilk taksitler ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Tuzla kura sonuçları ile 20 bini 920 konutun hak sahibi belli oldu. TOKİ taksit ödemeleri kurada ismi çıkan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 81 ilde toplamda 250 bin konutun yapılacağı konutların hak sahipleri yapılan çekilişlerle noter huzurunda belirleniyor. Peki, TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? İlk taksitler ne zaman başlayacak? İşte, 2023 TOKİ ödeme planı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 15:39
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TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?

TOKİ İstanbul Tuzla kuraları 29 Mart itibarıyla tamamlandı. TOKİ taksit ödemeleri de başvuran ya da hak kazanan adaylar tarafından merak edilmeye başlandı.Peki, TOKİ 1. taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? 2023 TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanır? İşte ödeme planı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlgiyle takip edilen sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılmış olacak.

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TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?

Söz konusu projede taksit ödemeleri ile ilgili ilerleyen haftalarda tekrardan açıklamaların yapılması beklenmekte.

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TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?

Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişim gösteriyor. Ayrıca aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkabiliyor.

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TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

TOKİ projesine yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek