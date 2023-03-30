TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?

"TOKİ ödeme planı nasıl olacak, ilk taksitler ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Tuzla kura sonuçları ile 20 bini 920 konutun hak sahibi belli oldu. TOKİ taksit ödemeleri kurada ismi çıkan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 81 ilde toplamda 250 bin konutun yapılacağı konutların hak sahipleri yapılan çekilişlerle noter huzurunda belirleniyor. Peki, TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? İlk taksitler ne zaman başlayacak? İşte, 2023 TOKİ ödeme planı hakkında merak edilenler...