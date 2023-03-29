Ödemeler arttı, gençlere ayda 9.357 TL ödeniyor! İŞKUR müjdeyi verdi! Kim, ne kadar alacak? 163 - 359 TL ödeme...

İŞKUR tarafından meslek öğrenmek isteyenler için işbaşı eğitim programı düzenleniyor. Programa katılanlara ödenen harçlık günlük 163,59-359,90 lira aralığına çıktı. Gençler bu programlarla aylık 9 bin 357 liraya varan ödemeden yararlanıp, işe kavuşabilecek. Diğer yandan kurum üzerinden programın başvuru şartları ve detayları açıklandı. İşte, iş başı eğitim programı şartları neler? Kim, ne kadar ödeme alacak?