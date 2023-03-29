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Haberler Galeri Ödemeler arttı, gençlere ayda 9.357 TL ödeniyor! İŞKUR müjdeyi verdi! Kim, ne kadar alacak? 163 - 359 TL ödeme...

Ödemeler arttı, gençlere ayda 9.357 TL ödeniyor! İŞKUR müjdeyi verdi! Kim, ne kadar alacak? 163 - 359 TL ödeme...

İŞKUR tarafından meslek öğrenmek isteyenler için işbaşı eğitim programı düzenleniyor. Programa katılanlara ödenen harçlık günlük 163,59-359,90 lira aralığına çıktı. Gençler bu programlarla aylık 9 bin 357 liraya varan ödemeden yararlanıp, işe kavuşabilecek. Diğer yandan kurum üzerinden programın başvuru şartları ve detayları açıklandı. İşte, iş başı eğitim programı şartları neler? Kim, ne kadar ödeme alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 16:55
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Ödemeler arttı, gençlere ayda 9.357 TL ödeniyor! İŞKUR müjdeyi verdi! Kim, ne kadar alacak? 163 - 359 TL ödeme...

"İşbaşı eğitim programı katılım şartları neler? İşbaşı eğitim programı ödemeleri arttı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençler iŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile iş tecrübesi kazanıyor, eğitim süresince harçlık alıyor, ardından da istihdam imkanı elde ediyor. İşbaşı eğitim programlarına katılanlara yapılan günlük ödeme bu yıl değişti. Güncel ödeme miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, işbaşı eğitim programı katılım şartları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödemeler arttı, gençlere ayda 9.357 TL ödeniyor! İŞKUR müjdeyi verdi! Kim, ne kadar alacak? 163 - 359 TL ödeme...

Gençler iŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile iş tecrübesi kazanıyor, eğitim süresince harçlık alıyor, ardından da istihdam imkanı elde ediyor. İşbaşı eğitim programlarına katılanlara yapılan günlük ödeme bu yıl değişti.

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Ödemeler arttı, gençlere ayda 9.357 TL ödeniyor! İŞKUR müjdeyi verdi! Kim, ne kadar alacak? 163 - 359 TL ödeme...

Programlara katılanlardan iş arayan statüsündeki vatandaşlara 327,18, öğrencilere 245,38, işsizlik ödeneği alanlara 163,59 lira günlük ödeme yapılıyor.

Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise günlük ödeme 359,90 liraya ulaşıyor.

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Ödemeler arttı, gençlere ayda 9.357 TL ödeniyor! İŞKUR müjdeyi verdi! Kim, ne kadar alacak? 163 - 359 TL ödeme...

3-9 AY UYGULANIYOR

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay devam ediyor.

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Ödemeler arttı, gençlere ayda 9.357 TL ödeniyor! İŞKUR müjdeyi verdi! Kim, ne kadar alacak? 163 - 359 TL ödeme...

18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.