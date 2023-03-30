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Haberler Galeri EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!

EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!

EYT düzenlemesi ile 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanındı. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar EYT başvuru sonucu sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuruları tamamlayan vatandaşlar ise sonuçlarının ne zaman belli olcağını merak ediyor. Peki "EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?", EYT tahsis numarası nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 15:24
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EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!

"EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?" sorusu Emeklilikte Yaşa Takalılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emekliliğe hak kazanan kişiler tarafından gündeme getiriliyor. SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunanlar, emekli olacakları günü sabırsılıkla bekliyor. EYT başvuru sonuçları sorgulamaları, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, EYT başvuruları ne zaman açıklanacak? EYT tahsis numarası nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!

EYT TAHSİS NUMARASI SORGULAMA EKRANI!

E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

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EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!

Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

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EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT başvuru sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sonuçların ilk başvurusunun yapılmasının ardından 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'liler ilk maaşlarını başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren alabilecekler.

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EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!

EYT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

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