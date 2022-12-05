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Haberler Galeri TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...

TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...

TOKİ sosyal konut kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor. Başvuruları 31 Ekim tarihinde sona eren TOKİ sosyal konutlar için bazı illerde kura çekimleri gerçekleşti. Yeni kura takvimi ise son dakika olarak açıklandı. TOKİ 2022 dördüncü etap kura çekilişi 8 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak ve 11 Aralık 2022 Pazar günü sona erecek. Bu tarihlerde TOKİ kurası çekilecek iller ise Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kayseri olarak belirlendi. Başvuru süreçlerini yakından takip edenler hangi illerde kura çekimi yapılacağını merak ediyor. İşte yeni takvim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 21:50 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 21:50
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TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...

TOKİ 8-11 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kura takvimini açıkladı. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kura çekilişinde dördüncü etaba giriliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. İşte, TOKİ tarafından gelen yeni takvim açıklaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...

TOKİ 8-11 ARALIK 2022 KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Aksaray ve Çankırı TOKİ kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde, Kastamonu ve Niğde TOKİ kura çekimi 9 Aralık 2022 tarihinde, Sinop TOKİ kura çekimi 10 Aralık 2022 tarihinde ve son olarak Kayseri TOKİ kura çekimi 11 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek.

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TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...

AKSARAY HANGİ İLÇELERE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Aksaray Sarıyahşi ilçesine 108 konut yapılacak fakat başvuru sayısı az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

Ağaçören: 120

Eskil 4. Etap: 300

Eskil Eşmekaya: 94

Gülağaç: 142

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TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...

Güzelyurt: 106

Ortaköy: 70

Sarıyahşi: 108

Sultanhanı: 142

Merkez: 300

Merkez Yenikent: 70 konut olmak üzere toplam 1.212 TOKİ yapılacak.

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TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...

ÇANKIRI HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Çankırı Yapraklı ilçesinde 45, Bayamören ilçesinde de 45 konut yapılacak fakat başvuru sayısı az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

Atkaracalar: 45

Bayramören: 45

Çerkeş: 60

Ilgaz: 60

Kızılırmak: 45

Korgun: 45

Kurşunlu: 60

Merkez: 146