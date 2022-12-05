TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...

TOKİ sosyal konut kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor. Başvuruları 31 Ekim tarihinde sona eren TOKİ sosyal konutlar için bazı illerde kura çekimleri gerçekleşti. Yeni kura takvimi ise son dakika olarak açıklandı. TOKİ 2022 dördüncü etap kura çekilişi 8 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak ve 11 Aralık 2022 Pazar günü sona erecek. Bu tarihlerde TOKİ kurası çekilecek iller ise Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kayseri olarak belirlendi. Başvuru süreçlerini yakından takip edenler hangi illerde kura çekimi yapılacağını merak ediyor. İşte yeni takvim...