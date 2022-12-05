05 Aralık 2022, Pazartesi
Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?
Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hemşire, doktor, eczacılar başta tüm sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren promosyon ödemeleriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 21:34
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