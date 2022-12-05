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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?

Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?

Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hemşire, doktor, eczacılar başta tüm sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren promosyon ödemeleriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 21:34
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Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?

Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci basamakta kapsam dışı kalan çalışanların teşvik alacağını bildirdi. Öte yandan sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarih bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Detaylar netleşince sayfamızda yer alacak…

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Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin faydalanacağını duyurdu açıkladı. Bakan Koca "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.

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Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?

Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

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Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?

Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, kanser tarama hizmetleri, bulaşıcı hastalık sürveyansı, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak.