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Haberler Galeri SON DAKİKA! Memur ve emekliye yeni maaş! En düşük memur ve memur emekli aylığı belli oldu! Refah payı da eklenecek? Kim ne kadar alacak?

SON DAKİKA! Memur ve emekliye yeni maaş! En düşük memur ve memur emekli aylığı belli oldu! Refah payı da eklenecek? Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberine göre Milyonlarca kişi gözünü ocak ayında yapılacak zamma çevirirken, Temmuz-Kasım döneminde gerçekleşen enflasyon farkı yüzde 15.11 oldu. Pazartesi günü itibarıyla en düşük memur maaşı 9.105 liradan 10.500 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin liraya yükseldi.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.12.2022 06:59
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SON DAKİKA! Memur ve emekliye yeni maaş! En düşük memur ve memur emekli aylığı belli oldu! Refah payı da eklenecek? Kim ne kadar alacak?

Emekli, memur ve memur emeklisinin yılbaşında maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı netleşiyor. İlk 5 ayda gerçekleşen enflasyon farkı yüzde 15.11 oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Memur ve emekliye yeni maaş! En düşük memur ve memur emekli aylığı belli oldu! Refah payı da eklenecek? Kim ne kadar alacak?

TÜİK'in açıkladığı beş aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.11, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aralık ayı hariç yüzde 14.05 zammı garantiledi.

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SON DAKİKA! Memur ve emekliye yeni maaş! En düşük memur ve memur emekli aylığı belli oldu! Refah payı da eklenecek? Kim ne kadar alacak?

Dün itibarıyla yüzde 15.1'lik artışla göre, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya çıkmış oldu.

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SON DAKİKA! Memur ve emekliye yeni maaş! En düşük memur ve memur emekli aylığı belli oldu! Refah payı da eklenecek? Kim ne kadar alacak?

3 OCAK'TA NETLEŞECEK
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyat endeksinin kasımda yüzde 2.88 arttığını açıkladı, yıllık enflasyon da yüzde 84.39 gerçekleşti. SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

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SON DAKİKA! Memur ve emekliye yeni maaş! En düşük memur ve memur emekli aylığı belli oldu! Refah payı da eklenecek? Kim ne kadar alacak?

Memur maaşları ve memur emekli aylıkları da temmuz ayında yapılan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkıyla gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Ancak en net rakam 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonu ile netleşecek.