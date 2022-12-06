SON DAKİKA! Memur ve emekliye yeni maaş! En düşük memur ve memur emekli aylığı belli oldu! Refah payı da eklenecek? Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberine göre Milyonlarca kişi gözünü ocak ayında yapılacak zamma çevirirken, Temmuz-Kasım döneminde gerçekleşen enflasyon farkı yüzde 15.11 oldu. Pazartesi günü itibarıyla en düşük memur maaşı 9.105 liradan 10.500 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin liraya yükseldi.

Sabah Giriş Tarihi: 06.12.2022 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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