19 Aralık 2022, Pazartesi
EYT'liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! 2023 Ocak'tan sonra en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C.... Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı!
EYT bekleyen milyonlarca çalışan düzenlemenin çıkacağı tarihe odaklanmış durumda. EYT'lilerin yüzde 80'den fazlasını 4A'lılar oluşturuyor. Ocak ayıyla birlikte meclise gelmesi planlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte çalışan EYT'lilerin ilk olarak çalıştıkları yerlerden emeklilik gerekçesiyle istafa etmesi gerekecek. Peki EYT'liler ne kadar tazminat alacaklar? EYT'linin kıdem tazminatı ne kadar kaç TL? Maaşa göre ödeme nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 15:39
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