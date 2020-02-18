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TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?

2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? TOKİ Sincan Çubuk Beypazarı kura çekiliş tarihleri için toki.gov.tr adresinden duyuru yapıldı. Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli binlerce vatandaşın başvurduğu TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için heyecan dorukta. Noter huzurunda kura çekilişi yapılacak ve başvuru yapan vatandaşlardan şanslı olanlar ev sahibi olma sevinci yaşayacak. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri…

Giriş Tarihi: 18.02.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 15:57
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TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?

2020 TOKİ Ankara kura çekimi en zaman? TOKİ Sincan Çubuk Beypazarı ve diğer ilçelerde yapılacak kura çekilişi için gözler çekiliş tarihlerine çevrilmişti. Peki, TOKİ Sincan Çubuk Beypazarı kura çekiliş tarihleri ne zaman? toki.gov.tr adresinden açıklanan duyuruya göre, il genelinde yapılacak projelerin çekilişlerin ilki Mart'ın ilk haftasında yapılacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, TOKİ Ankara kura çekiliş tarihleri!

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TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak. Diğer ilçeler için kura çekimi şöyle:

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TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?

13 Mayıs: Beypazarı

13 Mayıs: Nallıhan

20 Mayıs: Bala

20 Mayıs: Haymana

24 Haziran: Çubuk

24 Haziran: Güdül

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TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?

Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.

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TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?

Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.