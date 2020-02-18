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TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?
2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? TOKİ Sincan Çubuk Beypazarı kura çekiliş tarihleri için toki.gov.tr adresinden duyuru yapıldı. Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli binlerce vatandaşın başvurduğu TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için heyecan dorukta. Noter huzurunda kura çekilişi yapılacak ve başvuru yapan vatandaşlardan şanslı olanlar ev sahibi olma sevinci yaşayacak. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri…
Giriş Tarihi: 18.02.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 15:57
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