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3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir?
3600 ek gösterge son durum nedir? Binlerce kişinin beklediği 3600 ek gösterge hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeler hayata geçtiği takdirde, polis, hemşire, öğretmen maaşları yeniden düzenlenecek. İşte, 3600 ek göstergeye ilişkin merak edilenler…
Giriş Tarihi: 18.02.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 14:05
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