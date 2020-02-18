3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir?

3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir? Polis, hemşire, öğretmen maaşlarını yeniden düzenleyecek ve maaşlara denge getirecek 3600 ek gösterge için yüzbinlerce kişi araştırma yapıyor. Konuyla ilgili flaş açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" açıklamasını yaptı.