TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman? Samsun'da hangi ilçelerde kaç konut yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ Sosyal Konut projesinde arsa, işyeri ve konut başvuruları sonlandı. TOKİ İlk Evim kapsamında kura çekimi heyecanı sürerken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar hangi ilin kura çekilişi ne zaman yapılacak merak ediyorlar. Peki TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman? Samsun'da hangi ilçelerde ne kadar konut yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kura çekimi hangi tarihte?