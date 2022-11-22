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Haberler Galeri TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman? Samsun'da hangi ilçelerde kaç konut yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman? Samsun'da hangi ilçelerde kaç konut yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ Sosyal Konut projesinde arsa, işyeri ve konut başvuruları sonlandı. TOKİ İlk Evim kapsamında kura çekimi heyecanı sürerken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar hangi ilin kura çekilişi ne zaman yapılacak merak ediyorlar. Peki TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman? Samsun'da hangi ilçelerde ne kadar konut yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kura çekimi hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:26
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TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman? Samsun’da hangi ilçelerde kaç konut yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kura takvimi belli oldu mu?

Samsun kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Karadeniz'in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olan Samsun'da toplam 3.750 konut inşaa edilecek. 2+1, 3+1 dairelerine kavuşmak isteyen Samsunlular hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ Samsun kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman? Samsun’da hangi ilçelerde kaç konut yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ SAMSUN KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Öncelikle şunu belirtelim ki TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Samsun'da inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi ile ilgili netleşmiş bir tarih bulunmamakta. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman? Samsun’da hangi ilçelerde kaç konut yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kura takvimi belli oldu mu?

HANGİ İLÇELERDE KAÇ KONUT İNŞAA EDİLECEK?

*Bafra 500 konut

*Asarcık 100 konut

*Canik 320 konut

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TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman? Samsun’da hangi ilçelerde kaç konut yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kura takvimi belli oldu mu?

*Çarşamba 600 konut

*Havza 150 konut

*İlkadım 200 konut

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TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman? Samsun’da hangi ilçelerde kaç konut yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kura takvimi belli oldu mu?

*Kavak 200 konut

*Ladik 100 konut

*Merkez 1700 konut