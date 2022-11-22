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DOLAR NE KADAR OLDU? 22 Kasım Salı Euro, dolar, kaç TL? 22 KASIM 2022 GÜNCEL DÖVİZ KURU

Dolar kuru bugün ne kadar? sorusu gündemdeki yerini aldı. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar kurları yatırımcılar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Peki, bugün dolar-euro kaç TL? 22 Kasım 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte, döviz kuru hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 12:28
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DOLAR NE KADAR OLDU? 22 Kasım Salı Euro, dolar, kaç TL? 22 KASIM 2022 GÜNCEL DÖVİZ KURU

Piyasalarda son durumu takip eden yatırımcılar, dolar - euro kaç TL? 22 Kasım 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, döviz kuru hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DOLAR NE KADAR OLDU? 22 Kasım Salı Euro, dolar, kaç TL? 22 KASIM 2022 GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,63 (Satış)

EURO: 19,14 (Alış) - 19,15 (Satış)

STERLİN: 22,01 (Alış) - 22,12 (Satış)

1 DOLAR = 18,63 TL

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DOLAR NE KADAR OLDU? 22 Kasım Salı Euro, dolar, kaç TL? 22 KASIM 2022 GÜNCEL DÖVİZ KURU

Cuma günü 18,55-18,64 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 18,6198'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,6181 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 azalışla 19,0880'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 düşüşle 22,0090'dan satılıyor.

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DOLAR NE KADAR OLDU? 22 Kasım Salı Euro, dolar, kaç TL? 22 KASIM 2022 GÜNCEL DÖVİZ KURU

Dolar endeksi, 107,6 ile son 10 günün en yüksek seviyesini test ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,7'lik değer kaybıyla 1,0250 seviyelerinde hareket ediyor.Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle risk algısının arttığını belirterek, küresel çapta dolar talebinin güçlendiğini söyledi.

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DOLAR NE KADAR OLDU? 22 Kasım Salı Euro, dolar, kaç TL? 22 KASIM 2022 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara talep artarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.