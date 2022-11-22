DOLAR NE KADAR OLDU? 22 Kasım Salı Euro, dolar, kaç TL? 22 KASIM 2022 GÜNCEL DÖVİZ KURU

Dolar kuru bugün ne kadar? sorusu gündemdeki yerini aldı. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar kurları yatırımcılar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Peki, bugün dolar-euro kaç TL? 22 Kasım 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte, döviz kuru hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 12:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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