GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI! Gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 22 KASIM 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların takip ettiği konular arasında. 22 Kasım altın fiyatları, altın alıp, satmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişle birlikte rekor kırması beklenen gram altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki, 22 Kasım güncel altın, gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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