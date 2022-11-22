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GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI! Gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 22 KASIM 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların takip ettiği konular arasında. 22 Kasım altın fiyatları, altın alıp, satmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişle birlikte rekor kırması beklenen gram altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki, 22 Kasım güncel altın, gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:46
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Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların takip ettiği konular arasında. 22 Kasım altın fiyatları, altın alıp, satmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişle birlikte rekor kırması beklenen gram altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki, 22 Kasım güncel altın, gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...

Güncel altın fiyatları, piyasayı yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, "Gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?" gibi sorular sık sık gündeme geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların takip ettiği konular arasında. 22 Kasım altın fiyatları, altın alıp, satmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişle birlikte rekor kırması beklenen gram altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki, 22 Kasım güncel altın, gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz hafta 1068 lirayı görmüş, hafta ortasında ise düşüşe geçmişti. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı ve 1.043 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek, cumhuriyet, yarım, tam altın ne kadar? İşte, altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların takip ettiği konular arasında. 22 Kasım altın fiyatları, altın alıp, satmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişle birlikte rekor kırması beklenen gram altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki, 22 Kasım güncel altın, gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...

22 KASIM 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.043,01.

Gram altın satış: 1.043,19.

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Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların takip ettiği konular arasında. 22 Kasım altın fiyatları, altın alıp, satmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişle birlikte rekor kırması beklenen gram altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki, 22 Kasım güncel altın, gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.693,00.

Çeyrek altın satış: 1.728,00.

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Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların takip ettiği konular arasında. 22 Kasım altın fiyatları, altın alıp, satmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişle birlikte rekor kırması beklenen gram altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki, 22 Kasım güncel altın, gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.397,00.

Yarım altın satış: 3.458,00.