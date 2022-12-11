TOKİ SAMSUN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ! MERKEZ, İLKADIM, BAFRA, CANİK...2022 Samsun TOKİ 4 bin 450 konut KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde dördüncü etaba girildi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. Şimdi de sıra Samsun'a geldi. Peki, TOKİ Samsun kura çekim sonuçları nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Samsun kura çekimi isim isim liste...