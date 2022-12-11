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Haberler Galeri TOKİ SAMSUN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ! MERKEZ, İLKADIM, BAFRA, CANİK...2022 Samsun TOKİ 4 bin 450 konut KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI!

TOKİ SAMSUN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ! MERKEZ, İLKADIM, BAFRA, CANİK...2022 Samsun TOKİ 4 bin 450 konut KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde dördüncü etaba girildi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. Şimdi de sıra Samsun'a geldi. Peki, TOKİ Samsun kura çekim sonuçları nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Samsun kura çekimi isim isim liste...

Giriş Tarihi: 11.12.2022 23:13 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 23:20
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TOKİ SAMSUN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ! MERKEZ, İLKADIM, BAFRA, CANİK...2022 Samsun TOKİ 4 bin 450 konut KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI!

İl İl devam eden TOKİ kura çekilişlerinin yeni takvimi yayınlandı. Samsun'da yaşayan vatandaşlar, TOKİ kura çekilişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor.İşte, TOKİ Samsun kura sonuçları isim isim liste....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ SAMSUN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ! MERKEZ, İLKADIM, BAFRA, CANİK...2022 Samsun TOKİ 4 bin 450 konut KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI!

TOKİ Samsun kura çekilişleri YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Samsun ilinde 4 bin 450 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, noter huzurunda yapılacak.

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TOKİ SAMSUN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ! MERKEZ, İLKADIM, BAFRA, CANİK...2022 Samsun TOKİ 4 bin 450 konut KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI!

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Samsun kura çekimi 12-14 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

11 ilçede toplam 4 bin 450 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Samsun BŞB Çok Amaçlı Salon Erol Olçok Katı'nda çekilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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TOKİ SAMSUN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ! MERKEZ, İLKADIM, BAFRA, CANİK...2022 Samsun TOKİ 4 bin 450 konut KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI!

TOKİ SAMSUN KONUTLARI NEREDE?

Toplam 11 ilçe için TOKİ Samsun kura çekilişi 12 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 14 Aralık tarihine kadar devam edecek.

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TOKİ SAMSUN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ! MERKEZ, İLKADIM, BAFRA, CANİK...2022 Samsun TOKİ 4 bin 450 konut KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI!

TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI

2022 Samsun TOKİ kura sonuçları için;

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ