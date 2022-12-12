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Haberler Galeri Milyonlar 2023 asgari ücreti bekliyor! Asgari ücretliye geçim zammı | Bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor

Milyonlar 2023 asgari ücreti bekliyor! Asgari ücretliye geçim zammı | Bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret görüşmelerinde hedef geçim zammı yapmak. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Psikolojik sınır ise 8 bin lira olarak öne çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:59
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Milyonlar 2023 asgari ücreti bekliyor! Asgari ücretliye geçim zammı | Bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri çarşamba günü yapılacak. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlar 2023 asgari ücreti bekliyor! Asgari ücretliye geçim zammı | Bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor

Tarafların ilk toplantıda ortaya koyduğu veriler asgari ücrette psikolojik sınırın 8 bin lira olduğunu ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ekonomik veriler ile asgari ücretlinin geçinebilmesi için gerekli tutarı sunacak.

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Milyonlar 2023 asgari ücreti bekliyor! Asgari ücretliye geçim zammı | Bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.

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Milyonlar 2023 asgari ücreti bekliyor! Asgari ücretliye geçim zammı | Bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor

TÜİK ve bakanlık temsilcilerinin veri ve raporları paylaşacağı toplantıda, geçen hafta açlık sınırı, anket çalışmalarıyla masaya oturan taraflar ilk rakamları dile getirecek.

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Milyonlar 2023 asgari ücreti bekliyor! Asgari ücretliye geçim zammı | Bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor

İşçi kesimini temsil eden ve geçen hafta masaya 7.785 lira olan açlık sınırı ile oturan Türk-İş bu toplantıda gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunu da gündeme getirecek.