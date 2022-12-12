Milyonlar 2023 asgari ücreti bekliyor! Asgari ücretliye geçim zammı | Bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret görüşmelerinde hedef geçim zammı yapmak. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Psikolojik sınır ise 8 bin lira olarak öne çıktı.

Sabah Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL