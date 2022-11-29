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Sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? BAŞVURU DETAYI... 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

Kamuda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçiş düzenlemesinde müjde geldi. Başkan Erdoğan, yeni düzenlemeye ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Bu gelişmelerin ardından sözleşmeliden kadroya geçiş sürecini nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği kadro düzenlemesine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? Başvuru ne zaman başlayacak? 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 12:31
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Sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? BAŞVURU DETAYI... 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

Sözleşmeli personelin kadroya geçişi için çalışmalar tamamlandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kadro konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi ise gözler kadroya geçiş sürecine çevrildi. Kadroya geçişin en önemli aşama ise başvuru detayı olacak. Peki, sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte cevaplar...

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Sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? BAŞVURU DETAYI... 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

4/B SÖZLEŞMELİ MEMUR NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e getirilecek. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından yasalaşarak yürürlüğe girecek.

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Sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? BAŞVURU DETAYI... 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından sözleşmeliye kadro düzenlemesine ilişkin müjdeyi duyurdu. İşte takvim.com.tr'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre, sözleşmeliden kadroya geçiş süreci:

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Sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? BAŞVURU DETAYI... 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Bu kişilerin büyük bölümünü öğretmenler, sağlık çalışanları ve din görevlileri oluşturuyor.

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Sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? BAŞVURU DETAYI... 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

BELEDİYELERDE ÇALIŞANLAR DA KAPSAMDA MI?
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak. Bu kapsamda da belediye ve bağlı kuruluşlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel olarak yıllık sözleşme ile çalıştırılanlar bulunuyor.