29 Kasım 2022, Salı
Sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? BAŞVURU DETAYI... 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?
Kamuda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçiş düzenlemesinde müjde geldi. Başkan Erdoğan, yeni düzenlemeye ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Bu gelişmelerin ardından sözleşmeliden kadroya geçiş sürecini nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği kadro düzenlemesine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? Başvuru ne zaman başlayacak? 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.11.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 12:31
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