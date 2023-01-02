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TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesinde 5'nci etap, 2 Ocak Pazartesi 2023 tarihinde başladı. TOKİ 'İlk Evim İlk İş yerim' projesinde hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerinin 5'nci etabı 2-13 Ocak takvimi ile belli oldu. Peki, Osmaniye kura çekilişi ne zaman? TOKİ Osmaniye kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 16:15Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 16:20