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Haberler Galeri TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesinde 5'nci etap, 2 Ocak Pazartesi 2023 tarihinde başladı. TOKİ 'İlk Evim İlk İş yerim' projesinde hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerinin 5'nci etabı 2-13 Ocak takvimi ile belli oldu. Peki, Osmaniye kura çekilişi ne zaman? TOKİ Osmaniye kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 16:20
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TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ İlk Evim 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, toplam 5 bin 25 konutun sahibini bulacağı TOKİ Hatay kuraları bugün başladı. TOKİ'nin 5.etap takvimine göre Osmaniye kura çekimi de bu hafta yapılacak. Peki, TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

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TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?

2 - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 2 - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

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TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar TOKİ kuralarının ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor. TOKİ 5. etap takvimine göre Osmaniye TOKİ kura çekilişi 6 Ocak 2023'te yapılacak.