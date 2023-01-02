TOKİ İlk Evim 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, toplam 5 bin 25 konutun sahibini bulacağı TOKİ Hatay kuraları bugün başladı. TOKİ'nin 5.etap takvimine göre Osmaniye kura çekimi de bu hafta yapılacak. Peki, TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar...