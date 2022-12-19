Emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? Emekliye yeni yıl ikramiyesi son durum

Emekli yılbaşı ikramiyesi aralık ayının gelmesiyle birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Emeklinin gündeminde yılbaşı ikramiyesi ve zam oranın ne kadar olacağı yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alan emekliler konuya ilişkin detayaları öğrenmeye çalışıyor. Peki emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? İşte konuya ilişkin detaylar...