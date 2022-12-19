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Haberler Galeri Emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? Emekliye yeni yıl ikramiyesi son durum

Emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? Emekliye yeni yıl ikramiyesi son durum

Emekliye yeni yılda ikramiye verilecek mi sorusunun cevabı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. 4a, 4b ve 4c emeklisi olan vatandaşlar yılbaşı nedeniyle ikramiye ödemesi olup olmayacağını arama motorlarında araştırıyor. Peki emekliye yeni yılda ikramiye verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:07
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Emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? Yeni yılda emekliye ikramiye son durum

Emekli yılbaşı ikramiyesi aralık ayının gelmesiyle birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Emeklinin gündeminde yılbaşı ikramiyesi ve zam oranın ne kadar olacağı yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alan emekliler konuya ilişkin detayaları öğrenmeye çalışıyor. Peki emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? Yeni yılda emekliye ikramiye son durum

EMEKLİLERE YENİ YIL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emeklilere yılbaşında ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandığında detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? Yeni yılda emekliye ikramiye son durum

EMEKLİYE YILDA KAÇ KEZ İKRAMİYE VERİLİYOR?

Emeklilere ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban Bayramında yapılıyor. 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan Bayramı'nın 1. günü önümüzdeki yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor.

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Emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? Yeni yılda emekliye ikramiye son durum

Dört gün sürecek Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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Emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? Yeni yılda emekliye ikramiye son durum

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1100 TL ödeme yapılması bekleniyor.