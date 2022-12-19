19 Aralık 2022, Pazartesi
Emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? Emekliye yeni yıl ikramiyesi son durum
Emekliye yeni yılda ikramiye verilecek mi sorusunun cevabı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. 4a, 4b ve 4c emeklisi olan vatandaşlar yılbaşı nedeniyle ikramiye ödemesi olup olmayacağını arama motorlarında araştırıyor. Peki emekliye yeni yılda ikramiye verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:07
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