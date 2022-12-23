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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ ÖDEME PLANI!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişileri il il devam ediyor. TOKİ kura çekilişinde hak sahibi olanlar, taksit ödemeleri için araştırmalarına başladı.TOKİ ödeme planı ve taksitleri ne kadar, ödemeler hangi tarihte başlayacak? sorusu gündeme getirildi. İşte, TOKİ 3+1 ve 2+1 konut taksitleri hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 20:19Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 20:26