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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ ÖDEME PLANI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişileri il il devam ediyor. TOKİ kura çekilişinde hak sahibi olanlar, taksit ödemeleri için araştırmalarına başladı.TOKİ ödeme planı ve taksitleri ne kadar, ödemeler hangi tarihte başlayacak? sorusu gündeme getirildi. İşte, TOKİ 3+1 ve 2+1 konut taksitleri hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.12.2022 20:19 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 20:26
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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ ÖDEME PLANI!

TOKİ İlk Evim kura çekilişleri il il devam ederken, kurada ismi çıkan milyonlarca vatandaş, ödeme planı için araştırmalarına başladı. TOKİ taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ ÖDEME PLANI!

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ ÖDEME PLANI!

TOKİ TAKSİT VE ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ ÖDEME PLANI!

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ ÖDEME PLANI!

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyla başlatılacak. Projede taksit ödemeleri ile ilgili ilerleyen haftalarda yeniden açıklamaların yapılması bekleniyor.

Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.