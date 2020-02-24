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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
Doğum yapan kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için çalışan annelere devlet desteği sürüyor. SGK tarafından annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' ödemeleri yapılıyor. Bu yıl içerisinde doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9299 lira geçecek. Peki, çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.02.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 16:30
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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?