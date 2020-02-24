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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?

Doğum yapan kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için çalışan annelere devlet desteği sürüyor. SGK tarafından annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' ödemeleri yapılıyor. Bu yıl içerisinde doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9299 lira geçecek. Peki, çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.02.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 16:30
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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?

Çalışan annelere 9299 TL destek müjdesi! İş hayatında yer alan annelere binlerce lira devlet desteği veriliyor. Ocak 2020 itibariyle tüm destek kalemlerini alan anneler en az 9299 TL destek alacak. Maaşa göre bu miktar artış gösterebilir. Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası gibi yardımlar sayesinde anneler hem kariyerlerini sürdürebiliyor hem de çocuklarının bakımlarında geri kalmıyor. Peki, çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır? İşte yanıtı!

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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?

Devlet, nüfusun yaşlanma hızının artması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek için annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' adı altında katkıda bulunuyor. Bu ödemeler ise her yıl artıyor.

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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?

Bu desteklerden birisi olan çocuk parası, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira veriliyor.

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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?

Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin.

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Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor.