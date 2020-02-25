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TOKİ İzmir Karabağlar çekiliş sonuçları! 2020 TOKİ Karabağlar 750 konut kura sonuçları isim listesi!

TOKİ İzmir Karabğalar çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı. toki.gov.tr adresinden yayınlanan TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları başvuru yapan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İzmir Karabağlar'da talep toplanan 750 konuta 30 bin 187 başvuru yapıldı. Kura töreni 24 Ocak 2020, Pazartesi günü İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Karabağlar'da yapılacak konutların 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak planlandı. İşte, 2020 TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi!

Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 11:41
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TOKİ İzmir Karabağlar çekiliş sonuçları! 2020 TOKİ Karabağlar 750 konut kura sonuçları isim listesi!

2020 TOKİ kura çekilişi için heyecan dorukta! TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ İzmir Karabağlar kura isim listesi, çekiliş sonuçlarını heyecanla bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterilmişti. Başvuru sayısı toplamda milyonları geçmişti. İşte, TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları hakkında merak edilenler…

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TOKİ İzmir Karabağlar çekiliş sonuçları! 2020 TOKİ Karabağlar 750 konut kura sonuçları isim listesi!

ÖDEME PLANI

2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evler için ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek.

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TOKİ İzmir Karabağlar çekiliş sonuçları! 2020 TOKİ Karabağlar 750 konut kura sonuçları isim listesi!

Örnek olarak vermek gerekirse 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 'a denk gelen peşinatı 14 bin TL veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve 230 ayın sonunda ev sahibi olacak.

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TOKİ İzmir Karabağlar çekiliş sonuçları! 2020 TOKİ Karabağlar 750 konut kura sonuçları isim listesi!

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1.022 lira taksitle ev sahibi olacak.

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TOKİ İzmir Karabağlar çekiliş sonuçları! 2020 TOKİ Karabağlar 750 konut kura sonuçları isim listesi!

TOKİ KARABAĞLAR KURA SONUÇLARI 3+1 İSİM LİSTESİ