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TOKİ İzmir Karabağlar çekiliş sonuçları! 2020 TOKİ Karabağlar 750 konut kura sonuçları isim listesi!
TOKİ İzmir Karabğalar çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı. toki.gov.tr adresinden yayınlanan TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları başvuru yapan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İzmir Karabağlar'da talep toplanan 750 konuta 30 bin 187 başvuru yapıldı. Kura töreni 24 Ocak 2020, Pazartesi günü İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Karabağlar'da yapılacak konutların 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak planlandı. İşte, 2020 TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi!
Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 11:41
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