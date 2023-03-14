TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI! TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim Arsa' kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber kura çekimi tarihleri takvimi de güncellendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması sonrası yeni çekiliş takvimi belli oldu. Müstakil arsa kura çekimiyle 13-17 Mart tarihleri arasında 23 ilde 21 bin 120 hak sahibi belirlenecek. Kuralar noter huzurunda ve canlı olarak TOKİ'nin YouTube sayfası üzerinde de takip edilebilecek. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 14 Mart TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi...