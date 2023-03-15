15 Mart 2023, Çarşamba
15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?
"EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer aldı. Peki, EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:50
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