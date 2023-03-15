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Haberler Galeri 15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?

15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?

"EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer aldı. Peki, EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:50
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15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?

"EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigorta primleri, GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi gibi borçları kapsayan yapılandırma içerisinde Bağkur tescil affının olup olmadığı da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı?

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15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?

HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

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15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?

VERGİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.

Diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak.

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15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?

VERGİ AFFI BAŞVURULARI İÇİN SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Vergi Affı düzenlemesi kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 ay eşit taksitte ödenebilecek.

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15 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?

TOPLAMI 2 BİN LİRANIN ALTINDA OLAN BORÇLAR TAMAMEN SİLİNECEK

2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, "Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek.

Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek" dedi.