HaberlerGaleriSSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...
SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...
SSK, Bağkur ve memur emekli maaşları için gelecek güncel rakamlar merakla takip ediliyor. Yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarına zam uygulanacak. Bilindiği üzere maaşlara Ocak ve Temmuz ayında zam uygulanıyor. TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu. Emekli zamlı maaş hesaplamaları ise hız kesmeden devam ediyor. Peki, Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar!