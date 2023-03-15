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Haberler Galeri SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...

SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...

SSK, Bağkur ve memur emekli maaşları için gelecek güncel rakamlar merakla takip ediliyor. Yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarına zam uygulanacak. Bilindiği üzere maaşlara Ocak ve Temmuz ayında zam uygulanıyor. TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu. Emekli zamlı maaş hesaplamaları ise hız kesmeden devam ediyor. Peki, Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:40
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SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...

Emekli ve memur maaşları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında 2 enflasyon verisi netleşmiş oldu. Böylelikle maaş hesaplamaları hız kesmeden devam ediyor. Ocak 2023'te maaşlara yapılan zam oranı sonrasında en düşük maaş 5.500 TL olarak açıklandı. Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarıyla birlikte yüzde 10 rakamı ortaya çıktı. Hal böyle olunca," En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklileri ne kadar zam alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zam hsaplaması için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...

2. VERİ DE BELLİ OLDU!

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu. Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 24,56'lık fiyat artışıyla sebze oldu.

Açıklanan verilere göre 2 aylık enflasyon %10 oldu.

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SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...

TEMMUZDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2021 yılında imzalanan 6. Dönem toplu sözleşmesinin son zammı Temmuz 2023'te memur ve emekli maaşlarına uygulanacak. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

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SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 5.456 TL

Yeni: 6.001 TL

SSK (2000 öncesi)

Eski: 6.093 TL

Yeni: 6.702 TL

*Not: En düşük emekli maaşı alt sınırı düzenleme ile belirleniyor.

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SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti.

Bunun için yapılan yasal düzenlemede de 13.52 puanlık ilave oranın, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti.