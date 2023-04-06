06 Nisan 2023, Perşembe
TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! İşte e-devlet sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul arsa kura çekimi 4 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı. Kura sonuçları isim listesi, e-devlet üzerinden erişime açıldı. İlk olarak 27 Mart'ta çekilmeye başlanan arsa kuraları için detayalar merak konusu oldu. Başvuruda bulunanlar, TOKİ İstanbul arsa kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ e-devlet arsa sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi.
Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 13:38
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