05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?

Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?

"Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatar mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri 2.000 TL olarak belirlendi. Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlar ikramiye ödemelerinin kendilerine de ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatar mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:35
  • 1
  • 12
Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?

"Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ödemeler bayramdan önce hesaplarda olacak. Peki, Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU, 2 BİN TL Mİ?

Emekli bayram ikramiyesi için beklenen zam haberi sonunda geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yılda 2 defa ödenen emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını duyurdu.

  • 3
  • 12
Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?

Buna göre 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek.

  • 4
  • 12
Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

  • 5
  • 12
Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİME NE KADAR VERİLECEK? (DUL VE YETİMLER)

Emekli bayram ikramiyesi ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.