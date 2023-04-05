90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...

İşçilerin kadro meselesine yönelik son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro ve emekli maaşlarında yaşanan taban maaş düzenlemesi sonrası gözler 90 bin taşerona çevrildi. Diğer yandan geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro için açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 90 bin işçiye kadro kimleri kapsıyor? Şartları neler? İşte konu hakkında gelişmeler!