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Haberler Galeri 90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...

90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...

İşçilerin kadro meselesine yönelik son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro ve emekli maaşlarında yaşanan taban maaş düzenlemesi sonrası gözler 90 bin taşerona çevrildi. Diğer yandan geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro için açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 90 bin işçiye kadro kimleri kapsıyor? Şartları neler? İşte konu hakkında gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:23
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90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...

90 bin işçinin kadro düzenlemesi için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçici işçiye kadro düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından gözler 90 bin işçi için kadro düzenlemesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde düzenleme hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İşte, Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş için son gelişmeler!

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90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...

TAŞERONA KADRO MECLİS'TE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Taşerona kadro çalışması henüz tamamlanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada kamudaki taşeron işçiler için planlama yaptıklarını ifade ederek " Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor." dedi.

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90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...

Açıklamasının devamında çalışmanın büyük bir kısmını tamamladıklarını söyleyen Bakan Bilgin " Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullandı.

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90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...

Taşerona kadro çalışmaları tamamlandıktan sonra konu Meclis'e (TBMM) taşınacak.

Meclis Başkanlığında onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...

"TAMAMINA YAKINI HALLOLDU"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay görüşme gerçekleştirdi. Atalay yaptığı açıklamada Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var.