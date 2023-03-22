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Haberler Galeri TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! 2023 TOKİ Kütahya, Sivas, Mersin, Sakarya arsa çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! 2023 TOKİ Kütahya, Sivas, Mersin, Sakarya arsa çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutprojesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. Arsa başvurusunda bulunanlar kura sonuçları isim listesini sorguluyor. TOKİ kura çekilişleri youtube canlı yayından izlenebiliyor. Peki Manisa, Mersin, Kütahya, Sakarya, Sivas TOKİ müstakil arsa kura sonucu nasıl sorgulanır? İşte TOKİ arsa kura sonuçları öğrenme ekranı!

Giriş Tarihi: 22.03.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 17:08
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TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! 2023 TOKİ Kütahya, Sivas, Mersin, Sakarya arsa çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

"TOKİ müstakil arsa kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. TOKİ kura çekilişleri 22 Mart (bugün) Manisa, Mersin, Kütahya, Sakarya, Sivas illeri için gerçekleştirildi.Başvuruda bulunanlar isim listesini öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ müstakil arsa sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları öğrenme ekranı

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! 2023 TOKİ Kütahya, Sivas, Mersin, Sakarya arsa çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ KÜTAHYA 22 MART KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenen TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye başladı.

22 Mart 2023 bugün Kütahya Merkez arsa çekilişi gerçekleşiyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! 2023 TOKİ Kütahya, Sivas, Mersin, Sakarya arsa çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ ARSA KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! 2023 TOKİ Kütahya, Sivas, Mersin, Sakarya arsa çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar hak sahiplerini bulacak. İşte, kurası çekilecek o iller:

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TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! 2023 TOKİ Kütahya, Sivas, Mersin, Sakarya arsa çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum

22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya