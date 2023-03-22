TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! 2023 TOKİ Kütahya, Sivas, Mersin, Sakarya arsa çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutprojesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. Arsa başvurusunda bulunanlar kura sonuçları isim listesini sorguluyor. TOKİ kura çekilişleri youtube canlı yayından izlenebiliyor. Peki Manisa, Mersin, Kütahya, Sakarya, Sivas TOKİ müstakil arsa kura sonucu nasıl sorgulanır? İşte TOKİ arsa kura sonuçları öğrenme ekranı!