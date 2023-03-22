EYT’linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"EYT'liye ayrı bir hesap emekliye ayrı bir hesap yapılmıyor. Burada vatandaşın çalışırken kazandığı brüt maaş ya da SGK'ya bildirilen maaş emekli maaşını belirliyor. Burada asgari ücret üzerinden gösterilen ama farklı maaş alan çok fazla sayıda çalışan vatandaşımız da var. Burada neden maaş düşün oldu? sorusu geliyor. Bunun sebebi maaşın düşün gösterilmesidir.