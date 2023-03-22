22 Mart 2023, Çarşamba
EYT'linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...
EYT yasası Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yasalaştı. Milyonlarca vatandaş emekli maaşına kavuşabilmek için SGK ve e-Devlet üzerinden başvurularını sürdürüyor. EYT'ye başvuruların sayısı 750 bini aştı. İlk maaşlar ise nisan ayında hesaplarda olacak. Nisan ayının gelmesine kısa süre kala emeklilerin yararlanacağı promosyon, ikramiye ve maaş ödemesi için detaylar netleşmeye başladı. Hal böyle olunca," EYT'li maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'li ne kadar ikramiye ve promosyon alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, SSK, Bağkur ve EYT'lileri ilgilendiren hesaplama!
Giriş Tarihi: 22.03.2023 17:10
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