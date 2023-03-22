22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...

EYT'linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...

EYT yasası Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yasalaştı. Milyonlarca vatandaş emekli maaşına kavuşabilmek için SGK ve e-Devlet üzerinden başvurularını sürdürüyor. EYT'ye başvuruların sayısı 750 bini aştı. İlk maaşlar ise nisan ayında hesaplarda olacak. Nisan ayının gelmesine kısa süre kala emeklilerin yararlanacağı promosyon, ikramiye ve maaş ödemesi için detaylar netleşmeye başladı. Hal böyle olunca," EYT'li maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'li ne kadar ikramiye ve promosyon alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, SSK, Bağkur ve EYT'lileri ilgilendiren hesaplama!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 17:10
  • 1
  • 26
EYT’linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...

Emeklilikte yaşa takılanlar için detaylar günden güne netleşiyor. Başvurularını sürdüren EYT'li milyonlarca vatandaş Nisan ayında alacakları maaşların miktarlarını merak ediyor. Diğer yandan ikramiye ve promosyon ödemeleri için detaylar neleşti. Nisan ayında yüzü gülecek emekliler şimdiden maaş hesaplamalarını yapmaya başladı. Peki, EYT'li maaşı nasıl hesaplanacak? Maaş ve ikramiyeler ne zaman ödenecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
EYT’linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanacakların kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için işverene verilecek Hazine garantili düşük faizli kredi desteği başlıyor. KGF kefaletinin 50 milyara çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu. Kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Kredi 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz olacak.

  • 3
  • 26
EYT’linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...

EYT için başvuru süresi olmayacak. Vatandaşlar e-Devlet ve SGK üzerinden başvurularını yapabilecekler. EYT için yapılan başvuruların sayısı 750 bini aştı. İlk maaşlar nisan ayında hesaplarda olacak. Peki EYT'li maaşı nasıl hesaplanacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

  • 4
  • 26
EYT’linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"EYT'liye ayrı bir hesap emekliye ayrı bir hesap yapılmıyor. Burada vatandaşın çalışırken kazandığı brüt maaş ya da SGK'ya bildirilen maaş emekli maaşını belirliyor. Burada asgari ücret üzerinden gösterilen ama farklı maaş alan çok fazla sayıda çalışan vatandaşımız da var. Burada neden maaş düşün oldu? sorusu geliyor. Bunun sebebi maaşın düşün gösterilmesidir.

  • 5
  • 26
EYT’linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...

Maaşlar 3 dönem halinde hesaplanıyor. 2000 öncesi, 2000 ila 2008 arası ve 2008 sonrası olarak bunlar yapılıyor. Buna göre bir yol izlenecek buradan çıkan sonuç vatandaşın emekli maaşını belirleyecek. Emekli maaşı da mart ayında başvuranlar için 1 Nisan'dan itibaren hesaplanıyor.