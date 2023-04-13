TOKİ müstakil ARSA canlı kura çekimi izle | TOKİ Mersin, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Tarsus İlk Evim Arsam kura sonuç listesi!

TOKİ Mersin İlk Evim Arsa kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İlk Evim Arsam kuraları çekiliyor. TOKİ Mersin ilinde Anamur, Aydıncık, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke Tarsus ilçelerinde müstakil arsa kurasını 13 Nisan Perşembe günü gerçekleştiriyor. Peki TOKİ Mersin müstakil arsa kura sonuçları açıklandı mı?