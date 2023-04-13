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Haberler Galeri TOKİ müstakil ARSA canlı kura çekimi izle | TOKİ Mersin, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Tarsus İlk Evim Arsam kura sonuç listesi!

TOKİ müstakil ARSA canlı kura çekimi izle | TOKİ Mersin, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Tarsus İlk Evim Arsam kura sonuç listesi!

TOKİ Mersin İlk Evim Arsa kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İlk Evim Arsam kuraları çekiliyor. TOKİ Mersin ilinde Anamur, Aydıncık, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke Tarsus ilçelerinde müstakil arsa kurasını 13 Nisan Perşembe günü gerçekleştiriyor. Peki TOKİ Mersin müstakil arsa kura sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:11
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TOKİ müstakil ARSA canlı kura çekimi izle | TOKİ Mersin, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Tarsus İlk Evim Arsam kura sonuç listesi!

TOKİ Mersin İlk Evim Arsa kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İlk Evim Arsam kuraları çekiliyor. TOKİ Mersin ilinde Anamur, Aydıncık, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke Tarsus ilçelerinde müstakil arsa kurasını 13 Nisan Perşembe günü gerçekleştiriyor. Peki TOKİ Mersin müstakil arsa kura sonuçları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ müstakil ARSA canlı kura çekimi izle | TOKİ Mersin, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Tarsus İlk Evim Arsam kura sonuç listesi!

TOKİ MERSİN MÜSTAKİL ARSA KURASI NE ZAMAN?

TOKİ İlk Evim Arsam konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişi sürüyor. TOKİ Mersin müstakil arsa kuraları 13 Nisan 2023 tarihinde noter huzurunda saat 10.00 itibarıyla başladı.

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TOKİ müstakil ARSA canlı kura çekimi izle | TOKİ Mersin, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Tarsus İlk Evim Arsam kura sonuç listesi!

TOKİ MERSİN MÜSTAKİL ARSA KURASI İZLE!

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TOKİ müstakil ARSA canlı kura çekimi izle | TOKİ Mersin, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Tarsus İlk Evim Arsam kura sonuç listesi!

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)

10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman

11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara

12 Nisan: Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane

13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya

14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat

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TOKİ müstakil ARSA canlı kura çekimi izle | TOKİ Mersin, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Tarsus İlk Evim Arsam kura sonuç listesi!

17 Nisan: Zonguldak, Aksaray, Batman, Şırnak, Karabük, Afyonkarahisar

18 Nisan: Bartın, Samsun

19 Nisan: Antalya, Manisa, Ordu

25 Nisan: İzmir

26 Nisan: Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale

27. Nisan: Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce

28. Nisan: Kocaeli