Sağlık Bakanlığı İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023 | Tarihler netleşti! 10.900 personel alımı kura çekimi ne zaman? TAM İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Yüz binlerce kişinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek için beklediği kura çekilişinde geri sayım başladı. Tarih netleşirken detaylarda merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 bin 900 işçi kura kazananları belli oldu mu?