Prefabrik evde kampanya başladı! 28 Bin TL indirimle 3+1 dubleks müstakil villa! 200 bin TL'de devlet desteği var!

Prefabrik evler uygun maliyetiyle birlikte hem kolay kurulum hem de konfor sağlaması sebebiyle sıklıkla tercih sebebi oluyor. Özellikle depreme dayanıklı olması daha da cazip hale getirirken vatandaşlar bir yandan da fiyatlarını araştırıyor. Prefabrik evler için şartlar sağlandığında 200 bin TL'ye varan devlet desteği de alınabiliyor. Peki devlet destekli prefabrik ev nasıl alınır? Prefabrik fiyatları ne kadar, kaç TL?