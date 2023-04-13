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Haberler Galeri Prefabrik evde kampanya başladı! 28 Bin TL indirimle 3+1 dubleks müstakil villa! 200 bin TL'de devlet desteği var!

Prefabrik evde kampanya başladı! 28 Bin TL indirimle 3+1 dubleks müstakil villa! 200 bin TL'de devlet desteği var!

Prefabrik evler uygun maliyetiyle birlikte hem kolay kurulum hem de konfor sağlaması sebebiyle sıklıkla tercih sebebi oluyor. Özellikle depreme dayanıklı olması daha da cazip hale getirirken vatandaşlar bir yandan da fiyatlarını araştırıyor. Prefabrik evler için şartlar sağlandığında 200 bin TL'ye varan devlet desteği de alınabiliyor. Peki devlet destekli prefabrik ev nasıl alınır? Prefabrik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:42
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Prefabrik evde kampanya başladı! 28 Bin TL indirimle 3+1 dubleks müstakil villa! 200 bin TL’de devlet desteği var!

Prefabrik ev fiyatları sıklıkla merak konusu oluyor. 4+1, 3+1, 2+1, 1+1 gibi geniş seçeneklere ulaşabildiğiniz prefabrik evlerde aynı zamanda metrekare de değişiklik gösterebiliyor. İnşası için temel kazılması gerekmeyen bu evler aynı zamanda da uygun fiyatlı. Peki 2023 prefabrik ev fiyatları ne kadar? Prefabrik ev avantaj ve dezavantajları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Prefabrik evde kampanya başladı! 28 Bin TL indirimle 3+1 dubleks müstakil villa! 200 bin TL’de devlet desteği var!

PREFABRİK EV FİYATLARI 2023

Prefabrik evlerin fiyatları değişiklik gösterse de uygun olduğu için cep dostudur. 69 metrekare prefabrik evi 285 bin 480 TL'den başlayan fiyatlarla alabilirsiniz. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen prefabrik ev desteğinden yararlanabildiğiniz takdirde size maliyeti 85 bin 480 TL'ye düşebilmektedir.

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Prefabrik evde kampanya başladı! 28 Bin TL indirimle 3+1 dubleks müstakil villa! 200 bin TL’de devlet desteği var!

PREFABRİK EV FİYATLARI NE KADAR?

Prefabrik Ev Fiyatı 3+1 118 Metrekare 675.000 TL'den başlayan fiyatlarla

Prefabrik Ev Fiyatı 3+1 122 metrekare 585.627 TL'den başlayan fiyatlarla

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Prefabrik evde kampanya başladı! 28 Bin TL indirimle 3+1 dubleks müstakil villa! 200 bin TL’de devlet desteği var!

Prefabrik Ev Fiyatı 2+1 69 metrekare 285.480 TL'den başlayan fiyatlarla

Prefabrik Ev Fiyatı 3+1 131 metrekare 628.344 TL'den başlayan fiyatlarla

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Prefabrik evde kampanya başladı! 28 Bin TL indirimle 3+1 dubleks müstakil villa! 200 bin TL’de devlet desteği var!

Prefabrik Ev Fiyatı 2+1 70 metrekare 311.651 TL'den başlayan fiyatlarla

Prefabrik Ev Fiyatı 4+1 149 metrekare 718.865 TL'den başlayan fiyatlarla

Prefabrik Ev Fiyatı 4+1 142 metrekare 726.017 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.