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TOKİ müjdeyi verdi! Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev imkanı! Ucuz konut başvuru şartları...
Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişiye TOKİ'den müjdeli haber geldi. Açıklamaya göre maaşı 5 bin TL'nin altında olaranlar fırsattan yararlanabilecek. Vatandaşlar ev sahibi olabilimek için TOKİ tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için 35 şehirde konut satışı başladı. İşte, TOKİ ucuz ev başvuruları başladı mı? TOKİ ucuz konut başvuru şartlerı neler?
Giriş Tarihi: 10.12.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 19:26
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