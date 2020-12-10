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TOKİ müjdeyi verdi! Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev imkanı! Ucuz konut başvuru şartları...

Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişiye TOKİ'den müjdeli haber geldi. Açıklamaya göre maaşı 5 bin TL'nin altında olaranlar fırsattan yararlanabilecek. Vatandaşlar ev sahibi olabilimek için TOKİ tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için 35 şehirde konut satışı başladı. İşte, TOKİ ucuz ev başvuruları başladı mı? TOKİ ucuz konut başvuru şartlerı neler?

Giriş Tarihi: 10.12.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 19:26
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TOKİ müjdeyi verdi! Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev imkanı! Ucuz konut başvuru şartları...

TOKİ müjdeyi verdi! Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev imkanı için başvuru şartları merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenler maddi durumlarına göre bir ev bulmak için araştırmalarını sürdürüyor. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için 35 şehirde konut satışı başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? Detayları A Haber muhabiri aktardı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ müjdeyi verdi! Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev imkanı! Ucuz konut başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

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TOKİ müjdeyi verdi! Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev imkanı! Ucuz konut başvuru şartları...

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve

Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,
gerekmektedir.

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TOKİ müjdeyi verdi! Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev imkanı! Ucuz konut başvuru şartları...

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"
başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

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TOKİ müjdeyi verdi! Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev imkanı! Ucuz konut başvuru şartları...

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları

"Hak Sahipliği Belgesi"

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,
İbraz edeceklerdir.