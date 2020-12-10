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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Satan var alan yok! İkinci el fiyatlarında rüzgar tersine döndü! İkinci el araba fiyatları düştü mü? Satan var alan yok! İkinci el fiyatlarında rüzgar tersine döndü! İkinci el araba fiyatları düştü mü?
Son dakika... İkinci el araba fiyatları düştü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde fiyatları beklenenin üzerinde artış göstermişti. Sıfır araç üretiminin yeniden başlaması sonrasında 2020 yılı içinde ilk kez ikinci el fiyatları düşüşe geçti. İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş yaşanırken, araçlar alıcı bulmakta zorlanıyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düştü mü?
Giriş Tarihi: 10.12.2020 19:52 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 20:00
İkinci araç almak ve satmak için hesap yapanlar fiyatları yakından takip ediyor. Salgın sonrasında ikinci el araba fiyatlarında yaşanan durgunluk sürüyor. Araç almak isteyenler fiyatların yüksek olmasından şikayet ederken, satmak isteyenlerinde durumları çok farklı görünmüyor. Arabasını satanlar ise benzer özelliklere sahip araba alamamaktan çekiniyor. Uzman isimler fiyatların gelişimi hakkında açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. İşte, İkinci el araba fiyatları düştü mü?
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? 2020 YILINDA İLK KEZ...
İkinci el araba fiyatları, sıfır araç kampanyaları ve yıl sonuna girilmesi dolayısıyla düşüş eğilimi göstermeye başladı. Otomotiv sektörünün kampanya ayları kasım ve aralık dönemi geleneğini devam ettiriyor. Markaların kasım ayının sonlarına doğru hız kazanan kampanyaları yılın son ayında da devam ederken, sıfır araçlardaki bu kampanyalar ikinci ele de etki etti. Yüzde 85 artış yaşanan 2020'de fiyatlar ilk kez geriledi.
Koronavirüs etkisi altında geçilmeyen her normal yılda otomotiv sektörü kasım ve aralık ayında markaların ciddi kampanyalar ile gündeme geldiği ve satışların yüksek seviyelere çıktığı aylar olarak göze çarpar. Ancak 2020 farklı kimliğini burada da gösterdi. Yaz aylarının sonlarında ve sonbaharın başında rekorlar kıran otomotiv sektörü beklentileri yine şaşırttı.
Her şeye rağmen 80 bin barajını geride bırakarak son 10 yıllık kasım ayı ortalamasının üzerine çıkmasına karşın beklentiler 2020 kasımının önceki aylar gibi 90 bin adetin üzerine çıkacağı yönündeydi.
Sıfır araçta yaşanan bu gelişmelere, ciddi yıl sonu kampanyaları da eklenince sıfır araçlarda markaların belirli modellerinde 20 bin TL'ye varan indirimler göze çarptı. Hal böyle olunca ikinci elde de fiyatlar gerilemeye başladı. İkinci el araç fiyatları, bu yıl içinde yüzde 80'leri aşan artışla astronomik rakamlara çıkmıştı. İlk kez fiyatlarda düşüş görüldü.