Milyonlarca kişiye müjde! İşte asgari ücret ve AGİ zamları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Son dakika... Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olur? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından görüşmeler devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise zam oranının uzlaşı ile belirlenmesini istediklerini dile getirdi. Asgari ücret maratonu devam ederken, ilk görüşme geçtiğimiz günlerde devam ediyor. ahaber.com.tr olarak tüm detaylar belli oldu. 2021 yılına kısa süre kala asgari ücret ve AGİ'nin ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. İşte, Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?