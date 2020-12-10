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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca kişiye müjde! İşte asgari ücret ve AGİ zamları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Milyonlarca kişiye müjde! İşte asgari ücret ve AGİ zamları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?
Son dakika... 7 milyon asgari ücretliyi etkileyen zam görüşmeleri devam ediyor. Çalışanlar ise 2021 yılı için maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Asgari ücret zammı sonrasında işsizlik maaşı ve AGİ'de zamlanmış olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam için olası rakamları sizler için derledik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretinin uzlaşı ile belirlenmesini beklediklerini dile getirdi. Olası zam detayları araştırılmaya başlandı. İşte, 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.12.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 18:23
Son dakika... Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olur? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından görüşmeler devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise zam oranının uzlaşı ile belirlenmesini istediklerini dile getirdi. Asgari ücret maratonu devam ederken, ilk görüşme geçtiğimiz günlerde devam ediyor. ahaber.com.tr olarak tüm detaylar belli oldu. 2021 yılına kısa süre kala asgari ücret ve AGİ'nin ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. İşte, Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. İkinci toplantı 15 Aralık, üçüncü toplantı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.
Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.
İşte olası zamlar:
Yüzde 7 zam: 2486.68 lira
Yüzde 8 zam: 2509.92 lira
Yüzde 9 zam: 2533.16 lira
Yüzde 10 zam: 2556.4 lira
Yüzde 11 zam: 2579.64 lira
Yüzde 12 zam: 2602.88 lira