26 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...

TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...

Haziran ayının sonuna geldiğiniz dönemde TOKİ tarafından sunulan ucuz konut fırsatı devam ediyor. Her bütçeye uygun aylık taksitlerle satışa sunulan daireler ile ev alma hayali kuranlara fırsat geliyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 10, 20, 25 peşinat ve 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı tanınıyor. Sunulan fırsattan yararlanmak isteyenler TOKİ tarafından açıklanan kampanyalar için detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte, TOKİ uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 daire fırsaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2022 22:09
  • 1
  • 17
TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...

TOKİ'den ev arayanlara müjde geldi. 2+1 ve 3+1 ucuz fiyatlı konut fırsatı ev arayanlara ilaç olacak. Duyurulan kampanya ile başvuru detayları belli oldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Temmuz ayında kuralı satış yapacağı illeri ve konut sayılarını açıkladı. Daireler için başvurular Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Farklı illerde yapılacak başvurular için tarihler değişkenlik gösteriyor. İşte, TOKİ tarafından satış yapılacak iller ve konut detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI

  • 3
  • 17
TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI

  • 4
  • 17
TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI

  • 5
  • 17
TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI