TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...

Haziran ayının sonuna geldiğiniz dönemde TOKİ tarafından sunulan ucuz konut fırsatı devam ediyor. Her bütçeye uygun aylık taksitlerle satışa sunulan daireler ile ev alma hayali kuranlara fırsat geliyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 10, 20, 25 peşinat ve 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı tanınıyor. Sunulan fırsattan yararlanmak isteyenler TOKİ tarafından açıklanan kampanyalar için detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte, TOKİ uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 daire fırsaları...