%40 zam sinyali geldi! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük 4.222 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 6 aylık enflasyon artışı ile...

Temmuz ayına kısa süre kala milyonlarca emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranını merak ediyor. 5 aylık enflasyon rakamları ile hesaplamalar gerçekleşti. Temmuz ayında enflasyonla ilgili son verinin açıklanması ile maaş zammı belli olacak. 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 verisi ile duyuruldu. Hal böyle olunca,"Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. TÜİK tarafından açıklanacak güncel rakamlar ile hesaplamalar baştan aşağı değişecek. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar olacak?