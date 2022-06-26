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Haberler Galeri %40 zam sinyali geldi! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük 4.222 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 6 aylık enflasyon artışı ile...

%40 zam sinyali geldi! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük 4.222 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 6 aylık enflasyon artışı ile...

Temmuz ayına kısa süre kala milyonlarca emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranını merak ediyor. 5 aylık enflasyon rakamları ile hesaplamalar gerçekleşti. Temmuz ayında enflasyonla ilgili son verinin açıklanması ile maaş zammı belli olacak. 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 verisi ile duyuruldu. Hal böyle olunca,"Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. TÜİK tarafından açıklanacak güncel rakamlar ile hesaplamalar baştan aşağı değişecek. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2022 20:03
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%40 zam sinyali geldi! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük 4.222 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 6 aylık enflasyon artışı ile...

Emekli maaş zammı için 6 aylık enflasyon rakamları bekleniyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı kesinleşecek ve hesaplamalar güncellenecek. 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 verisi ile duyuruldu ve hesaplamalar yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%40 zam sinyali geldi! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük 4.222 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 6 aylık enflasyon artışı ile...

6 aylık enflasyon verisinin ardından kesinleşecek ve kamuoyu ile paylaşılacak memur ve emekli zam oranında 5 aylık fark kesinleşti. 5 aylık veriye bakıldığında en az yüzde 35 zam geleceği belirlenen emekli maaşları için son çalışmalar tamamlanıyor.

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%40 zam sinyali geldi! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük 4.222 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 6 aylık enflasyon artışı ile...

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyurdu:

"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız."

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%40 zam sinyali geldi! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük 4.222 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 6 aylık enflasyon artışı ile...

BAKAN NURETTİN NEBATİ YÜZDE 40 DEDİ!

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.

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%40 zam sinyali geldi! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük 4.222 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 6 aylık enflasyon artışı ile...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI GÜNDEMDE!

Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon rakamları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Merkez Bankası Haziran ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti.