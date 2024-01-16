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Haberler Galeri TOKİ müjdeyi duyurdu! Ayda 5000 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL'den...

TOKİ müjdeyi duyurdu! Ayda 5000 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL'den...

TOKİ'den ev almak isteyene müjde! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Balıkesir'in Manyas ilçesinde gerçekleştireceği yeni konut projesiyle ilgili detayları açıkladı. Proje kapsamında toplamda 625 konutun yapılacağı belirtilirken, 291 bin TL bütçesi olan vatandaşların ev sahibi olma fırsatı doğdu. İşte, TOKİ 2024 başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 16.01.2024 05:53 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 05:56
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TOKİ müjdeyi duyurdu! Ayda 5000 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL’den...

TOKİ, Balıkesir'in Manyas ilçesi Kızık Mahallesi'nde gerçekleştireceği yeni konut projesi hakkındaki detayları duyurdu. Kura çekilişi 23 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2+1 dairelerin başlangıç taksit bedeli en az 4.732 TL'den başlıyor. Peki, TOKİ'nin yeni kampanyası hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ müjdeyi duyurdu! Ayda 5000 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL’den...

BALIKESİR İLİ MANYAS İLÇESİ KIZIK MAHALLESİ 625 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 15 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

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TOKİ müjdeyi duyurdu! Ayda 5000 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL’den...

İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 08 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024

Başvuru Bedeli: 1000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 11 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1

Kura Tarihi: 23 Ocak 2024

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TOKİ müjdeyi duyurdu! Ayda 5000 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL’den...

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TOKİ müjdeyi duyurdu! Ayda 5000 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL’den...

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