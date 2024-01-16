16 Ocak 2024, Salı
MİT KPSS şartı olmaksızın personel alımlarını duyurdu! MİT, 7 farklı kadroda yeni personel topluyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları…
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni personel alımları için başvuruların başladığını duyurdu. MİT, belirli kadrolarda KPSS puan şartı aramadan personel alımı yapacak. Adaylar, ilan edilen pozisyonlar ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgileri MİT'nin resmi internet sitesinde bulabilirler. İşte kadrolara ilişkin şartlar…
Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 16:00
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