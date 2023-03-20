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Haberler Galeri TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!

TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı.17 Mart 2023'te sona eren ilk etap kuralarının ardından 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı. İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesinde bütün başvurular kabul edildi. Peki, TOKİ arsa ve işyeri kuraları ne zaman çekilecek? İşte, TOKİ Mart ayı yeni kura takvimi...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:43
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TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ Mart ayı yeni kura tarihleri açıklandı. Peki, TOKİ arsa ve işyeri kuraları ne zmaan, hangi tarihte çekilecek? İşte, yeni tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ AÇIKLANDI!

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar kuraya çıkacak. Toplam 66.237 arsa hak sahiplerini bulacak. İşte, kurası çekilecek o iller:

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TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!

20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum
21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum
22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya

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TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!

23 Mart: Bursa, Sivas
24 Mart: Çankırı, Kütahya, Van, Çankırı
27 Mart: Antalya, İstanbul

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TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!

TOKİ İLK EVİM KONUT KURA TAKVİMİ İSTANBUL 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sıra İstanbul'a geldi. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu şehirlerinden İstanbul'da toplamda 50 bin konut inşa edilecek. İşte İstanbul'da yapılacak konutlar için düzenlenen çekiliş tarihleri;