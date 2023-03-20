20 Mart 2023, Pazartesi
TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı.17 Mart 2023'te sona eren ilk etap kuralarının ardından 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı. İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesinde bütün başvurular kabul edildi. Peki, TOKİ arsa ve işyeri kuraları ne zaman çekilecek? İşte, TOKİ Mart ayı yeni kura takvimi...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:43
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