TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ Mart ayı yeni kura tarihleri açıklandı. Peki, TOKİ arsa ve işyeri kuraları ne zmaan, hangi tarihte çekilecek? İşte, yeni tarihler...