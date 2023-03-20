Promosyon yarışında son 11 gün! EYT’liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?

PRİM BORCU OLANA EMEKLİLİK KREDİSİ

Bankalar da hem bu borçlarını peşin avantajıyla kapatmak hem de borçlanma yaparak primini tamamlamak isteyenler için harekete geçmiş durumda. Pek çok banka prim borçları için emeklilik kredisi veriyor. Bankalar EYT'lileri çekmek için bir yandan kredi kampanyaları başlatırken, diğer yandan da promosyon kampanyalarını birbiri ardına yeniliyor. İşte bankaların EYT'lilere sunduğu fırsatlar…