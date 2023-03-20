20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Promosyon yarışında son 11 gün! EYT'liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?

Promosyon yarışında son 11 gün! EYT'liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?

Emekli promosyon yarışı devreye EYT'lilerinde girmesiyle iyice kızıştı. 10.000 sınırına yaklaşan promosyon ödemelerine bir de EYT kredisi eklendi. Prim borcu sebebiyle emeklilik başvurusu yapamayanların imdadına borç yapılandırma yetişti. Peşin ve taksit seçenekleriyle vatandaşlara nefes aldırdı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor. EYT kredisi veren bankalar ve miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:41
  • 1
  • 30
Promosyon yarışında son 11 gün! EYT’liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?

EYT yasasıyla birlikte milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açıldı. Prim borcu sebebiyle EYT başvurusunda bulunamayanların imdadına ise yapılandırma yetişti. Pek çok banka prim borçları için emeklilik kredisi veriyor. Bankalar EYT'lilere özel hem promosyon hem de kredi kampanyalarında peş peşe harekete geçti. İşte banka banka emekli kredi ve promosyon rehberi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Promosyon yarışında son 11 gün! EYT’liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?

Bankalar EYT'liler için seferber oldu. Bir yandan prim borcunu ödemek, borçlanma yapmak isteyenler için kredi imkanları sağlanırken; diğer yandan da promosyon kampanyaları yenileniyor. Peki EYT'lileri hangi bankada neler bekliyor? Kredilerden nasıl, hangi şartlarla yararlanılıyor? İşte Takvim Yazarı Çığıl Ön Yener'in konuya ilişkin yazısı...

  • 3
  • 30
Promosyon yarışında son 11 gün! EYT’liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?

YAPILANDIRMA EMEKLİLİK YOLUNU AÇTI!

Prim borcu olanların yardımına yapılandırma yasası yetişti. İsteyen peşin isteyen taksitli ödemeyi seçerek borcunu kolayca kapatma imkanına sahip. Peşini seçenlerde yapılacak ödeme daha da azalıyor, üstelik de daha hızlı emeklilik yolu açılmış oluyor.

  • 4
  • 30
Promosyon yarışında son 11 gün! EYT’liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?

PRİM BORCU OLANA EMEKLİLİK KREDİSİ

Bankalar da hem bu borçlarını peşin avantajıyla kapatmak hem de borçlanma yaparak primini tamamlamak isteyenler için harekete geçmiş durumda. Pek çok banka prim borçları için emeklilik kredisi veriyor. Bankalar EYT'lileri çekmek için bir yandan kredi kampanyaları başlatırken, diğer yandan da promosyon kampanyalarını birbiri ardına yeniliyor. İşte bankaların EYT'lilere sunduğu fırsatlar…

  • 5
  • 30
Promosyon yarışında son 11 gün! EYT’liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?

EMEKLİLİK KREDİSİ VERENLER BANKA

AKBANK: EYT şartlarını sağlayan ve SGK prim borcu bulunan müşterilere yüzde 1.79'den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Kimlik, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, SGK prim borcu yazısı ve gelir belgesiyle başvurmak yetiyor. Başvuru şubelerden yapılıyor.