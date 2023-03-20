HaberlerGaleriPromosyon yarışında son 11 gün! EYT'liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?
Promosyon yarışında son 11 gün! EYT'liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?
Emekli promosyon yarışı devreye EYT'lilerinde girmesiyle iyice kızıştı. 10.000 sınırına yaklaşan promosyon ödemelerine bir de EYT kredisi eklendi. Prim borcu sebebiyle emeklilik başvurusu yapamayanların imdadına borç yapılandırma yetişti. Peşin ve taksit seçenekleriyle vatandaşlara nefes aldırdı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor. EYT kredisi veren bankalar ve miktarları...